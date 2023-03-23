بيلاروس تشكّل فوجاً صاروخياً جديداً مضاداً للطائرات

23-مارس-2023

مينسك – وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية عن تشكيل فوجٍ صاروخي جديد مضاد للطائرات في القوات المسلحة البيلاروسية.

جاء ذلك وفق ما أعلنته الخدمة الصحفية للوزارة بقناتها الرسمية على تطبيق “تليغرام”.

وتابع البيان: “أثناء تشكيل الفوج، تم إيلاء اهتمام خاص لإنشاء بنية تحتية عسكرية حديثة وقاعدة تدريب وعتاد، وتجهيز أماكن مريحة لإيواء الأفراد، والتعامل مع قضايا الضمان الاجتماعي للجنود وعائلاتهم”.

ووفقاً لوزارة الدفاع البيلاروسية، فإن مكان الفوج الجديد سوف يكون لونينتس بمنطقة بريست، فيما أبلغت الوزارة أن وزير الدفاع في البلاد الفريق فيكتور خرينين سيزور الوحدة العسكرية المشكلة حديثاً.

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23-مارس-2023

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