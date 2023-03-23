حمشو يُتوّج بلقب الفئة العليا بدورة الوفاء لقفز الحواجز

توّج الفارس عمرو حمشو بلقب بطولة الفئة العليا بدورة الوفاء لفروسية قفز الحواجز بنسختها السابعة والعشرين التي اختتمت منافساتها اليوم على أرض نادي الباسل في الديماس بريف دمشق، بمشاركة فرسان من جميع الفئات.

وأحرز الفارس عمرو حمشو لقب الجائزة الكبرى بعد فوزه بالمركز الأول بمباراة الفئة العليا (بيغ تور) تاركاً المركز الثاني للفارس محمد جوبراني، وجاء الفارس أحمد حمشو ثالثاً، والفارس ليث العلي رابعاً والفارس جوبراني خامساً.

وفاز الفارس محمد الخطيب بلقب بطولة الفئة المتوسطة (ميديوم تور) تلاه الفارس المقدم محمود المصري، ثم الفارس محمد جوبراني، فالفارسة جودي نظام ثم الفارسة ميرا الخولي.

أما لقب مسابقة الفئة الصغرى (سمول تور) فتوج بها الفارس جوزيف ميرزاً وجاء الفارس محمد جوبراني في المركز الثاني، والفارس علي عيسى ثالثاً والفارس أحمد المصري رابعاً، والفارس عادل عجان خامساً.

وفي بقية الفئات توج الفرسان الفريد النقري وجاد اللحام والجواد النقري على التوالي ببطولة فئتي اما تور وميني تور وفئة الأطفال.