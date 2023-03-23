روسيا والهند تطوران نموذجاً لمطياف سيتابع السدم الغازية من المحطة الصينية

23-مارس-2023

نماذج المطياف الروسي الهندي المخصص لدراسة السدم الغازية من محطة الفضاء المدارية الصينية جاهزة للاختبار وفقاً لما أكده رئيس معهد علم الفلك التابع للأكاديمية الروسية بصفته منظمة علمية رائدة في تحقيق هذا المشروع ميخائيل ساشكوف.

وأشار ساشكوف إلى أنه تم  تصميم نموذج جوي اختباري  للمطياف الذي سيحلق إلى المحطة الفضائية الصينية وسينتهي إنتاجه قريبا.

ووفقًا لرئيس المركز، تم بالفعل تطوير نموذج جوي خاص بمقياس الأطياف، سيتم إرساله إلى المحطة الفضائية الصينية، لكن لم يتم تصنيعه بعد. واضاف ان “المشروع يسير قدما وسينفذ تماشيا مع تطور محطة الفضاء الصينية.

وقد جاء في وثيقة نُشرت على الموقع الإلكتروني لمكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الكوني أنه تم اختيار تجربة مشتركة للعلماء الروس والهنود ليتم تحقيقها  على متن محطة “تيانغونغ” المدارية الصنية ، والتي تم إنشاؤها  في المدار في أبريل 2021. وأوضح ساشكوف ، أن الصين ستنقل  المعدات اللازمة  للتجربة الروسية الهندية المشتركة إلى محطتها الفضائية مجانا. ولن تضطر الدولتان أيضا إلى دفع أموال لجمهورية الصين الشعبية مقابل استخدام المحطة.

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23-مارس-2023

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