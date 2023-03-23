عملية جراحية نوعية في مشفى الباسل بحمص

23-مارس-2023

أجرى فريق طبي بمشفى الباسل الإسعافي في حي الزهراء بمدنية حمص، عملية جراحية نوعية للمرة الأولى، ضمن قسم الجراحة العظمية، تم خلالها تركيب مفصل ورك كامل اسمنتي لمريض يبلغ من العمر 65 عاماً.

الدكتور محسن سليمان اختصاصي جراحة عظمية، أوضح أن المريض راجع المشفى بشكاية ألم وتحدد في الحركة وعرج في الطرف السفلي الأيمن مع قصر حوالي 3 سم بالطرف، وبعد إجراء الفحوصات تبين وجود تخرب في رأس الفخذ مع تنكس شديد في المفصل بحاجة لجراحة وتبديل المفصل المتنكس.

وأوضح سليمان أنه تم إجراء العمل الجراحي بنجاح واستغرق ساعتين من الزمن، وساعد المريض على التخلص من فارق الطول بين الطرفين والسيطرة على الألم الشديد المعند، إضافة لتحسين الحركة، مبيناً أن المريض بحالة ممتازة ويتابع علاجه في قسم الجراحة، وسيتم تخريجه غداً.

الدكتور ناصر إدريس مدير المشفى بين أن العملية من العمليات المكلفة في القطاع الخاص، وتتجاوز تكلفتها 15 مليون ليرة، لافتاً إلى أن قسم الجراحة العظمية يشرف عليه كادر طبي وتمريضي مدرب.

 

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23-مارس-2023

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