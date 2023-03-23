نيبينزيا: العقوبات الغربية تعرقل تسليم معدات إزالة الأنقاض إلى سورية

23-مارس-2023
نيويورك – وكالات:

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن العقوبات الغربية تعرقل تسليم معدات البناء الثقيلة إلى سورية لإزالة الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال.

وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: “لطالما تسعى سورية إلى انتهاج سياسة مستقلة، فلذلك تقابلها الولايات المتحدة ومن يدور في فلكها بحرمان دمشق من حقها في التنمية المستقلة”.

ولفت المندوب الروسي إلى أنه بحسب المعلومات المتوفرة، فإنه على الرغم مما يسمى بـ”الإعفاءات الإنسانية” المؤقتة، إلا أنه لا يمكن حتى الآن توصيل معدات البناء الثقيلة إلى سورية، وهو أمر ضروري لإزالة الأنقاض في المناطق التي دمّرها الزلزال في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، مؤكداً أن هذه “هي ذات الأسباب التي تمنع وصول الأسمدة إلى سورية، وهذه سلعة مزدوجة الغرض، كما إنها تبرير بيروقراطي مناسب لكل من واشنطن وبروكسل “.

كذلك تطرّق نيبينزيا إلى تأثير “إعادة التأمين في القطاع المصرفي”، مبيناً أنها تقوض جهود المنظمات الإنسانية، “إذ ترفض الشركات الأجنبية ببساطة تلقي أوامر من الأمم المتحدة”، مطالباً الأمانة العامة للأمم المتحدة “بعدم توفير التغطية لواشنطن وبروكسل”.

وخلص إلى القول أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تقومان “ليس فقط بتقويض الجهود الإنسانية للأمم المتحدة على الأرض، وإنما بتقويض صورة المنظمة العالمية ككل”.

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23-مارس-2023

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