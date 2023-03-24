اعتقال 457 شخصاً وإصابة 441 شرطياً خلال الاحتجاجات في فرنسا

24-مارس-2023

باريس – سانا:

اعتقلت السلطات الفرنسية 457 شخصاً وأصيب 441 شرطياً خلال اليوم التاسع من الاحتجاجات ضد مشروع تعديل نظام التقاعد في البلاد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قوله اليوم: إن المظاهرات النقابية في أنحاء فرنسا أمس أسفرت عن اعتقال 457 شخصاً، وإصابة 441 من أفراد الشرطة، فيما تم في العاصمة باريس تسجيل 903 حرائق لأثاث وحاويات قمامة.

وكان آلاف الأشخاص شاركوا في السابع من الشهر الجاري في اضرابات واحتجاجات خرجت في أنحاء فرنسا احتجاجاً على مشروع تعديل نظام التقاعد، كما شهدت حركة النقل بداية الشهر اضطراباً في مترو العاصمة باريس.

ويأتي ذلك في وقت تصر الحكومة الفرنسية على عدم التراجع عن رفع سن التقاعد فيما ترفض النقابات بالإجماع وغالبية كبرى من الفرنسيين حسب استطلاعات الرأي البند الأساسي في هذا الإصلاح والقاضي بإرجاء سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.

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24-مارس-2023

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