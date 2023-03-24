الجيش الروسي يحبط محاولات تخريب أوكرانية في مقاطعة خاركوف

أعلن يفغيني بولوفودوف الضابط في المركز الصحفي لمجموعة قوات “غرب” الروسية عن إحباط محاولات تخريب لمجموعتي استطلاع أوكرانيتين في اتجاه كوبيانسك بمقاطعة خاركوف والقضاء عليهما.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن بولوفودوف قوله: إن أطقم المدافع الروسية من طراز “غياتسين” دمرت مواقع المجموعتين اللتين تنتميان للواءين الميكانيكيين رقم 14 و92 بالجيش الأوكراني، ومنعت عملية نقل لقوات أوكرانية احتياطية في المركز السكني دفوريتشني بمنطقة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف.

كذلك دمرت مدافع الهاون الروسية من طراز “ساني” عيار 120 مم أحد مستودعات الذخيرة لقوات العدو بالقرب من المركز السكني كيسلوفكا، وفق بولوفودوف.

إلى ذلك أعلن فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه أن وحدات الجيش الأوكراني تعد العدة لتنفيذ اختراق لخطوط الجبهة في مدينة أوريخوف بالمقاطعة، موضحاً أن المتطرفين الأوكرانيين يقومون بحشد وتجميع قوات احتياط إضافية، وكذلك المدرعات في مدينة أوريخوف ومن هناك سيحاولون على ما يبدو تجميع مجموعة كبيرة لتنفيذ اختراق لخط الجبهة من خلال عمليات هجوم استطلاعية.

ولفت روغوف إلى أن الهجوم الأوكراني قد يبدأ في الأيام القريبة المقبلة وتدل على ذلك وتيرة انتشار وتعزيز المجموعة العسكرية الأوكرانية، مشدداً على أن القوات الروسية في مقاطعة زابوروجيه تستعد لمواجهة العدو بكل قوتها.