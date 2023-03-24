الجيش يتصدّى لهجوم كبير لإرهابيي (النصرة) بريف حلب الغربي

24-مارس-2023

حلب – سانا:

تصدّت وحدات من قواتنا المسلحة الباسلة لهجوم إرهابي كبير في ريف حلب الغربي، وكبّدت الإرهابيين خسائر فادحة بالأفراد والعتاد.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان على موقعها الإلكتروني أن “وحدات من قواتنا المسلحة تصدّت لهجوم إرهابي كبير مساء أمس شنته مجموعة إرهابية من تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي على مواقعنا في منطقة كفر عمة شرقي الأتارب في ريف حلب الغربي مستغلة وقت الإفطار”.

وأوضح البيان أن وحدات الجيش كبّدت الإرهابيين خسائر فادحة في الأفراد والعتاد، وقضت على أحد عشر إرهابياً، من بينهم متزعم المجموعة، وأصابت أعداداً كبيرة منهم، كما تم سحب خمس جثث من قتلاهم بينها جنسيات أجنبية والاستيلاء على أسلحتهم وعتادهم.

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24-مارس-2023

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