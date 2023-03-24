الحرارة أعلى من معدلاتها

24-مارس-2023
Field of purple flowers with tents in background

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو اليوم بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، يتحول إلى غائم أحياناً خلال ساعات المساء والليل، لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد.

وتكون الرياح متقلبة شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً.. يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ماطر فوق أغلب المناطق، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد أحيانا، كما تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً لتصبح حول معدلاتها بشكل عام.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

الجمعة السبت الأحد
دمشق 20 /11 19 /9 17 /7
القنيطرة 19 /8 16 /6 13 /4
درعا 22 / 10 10 / 11 17 / 9
السويداء 20/  8 18  /5 13 / 4
حمص 21 / 11 20 / 10 16  / 9
حماة 23 /11 21 / 12 18 /11
الحسكة 22 / 6 20 / 8 18 / 8
اللاذقية 21 /15 21/14 18/ 14
طرطوس 21 / 16 20 / 15 18 / 14
حلب 21 /10 21 / 9 18 / 9
إدلب 19 / 7 18 / 8 16 / 8
ديرالزور 23 / 10 20 / 11 21 / 11
الرقة 21 / 10 19 /11 17/11

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24-مارس-2023

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