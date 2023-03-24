الصين تطالب الولايات المتحدة باحترام القانون الدولي والتوقف عن قمع الشركات

دعت الصين الولايات المتحدة إلى احترام القانون الدولي وإظهار صدقها في الالتزام بالقواعد الدولية، من أجل كسب الثقة قبل عودتها إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، كما طالبت الولايات المتحدة باحترام اقتصاد السوق ومبادئ المنافسة العادلة، والتوقّف عن قمع الشركات الأجنبية بشكل غير مبرر.

وتعليقاً على قول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، إن بلاده يجب أن تعود إلى اليونيسكو، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي اليوم: “الولايات المتحدة انسحبت من اليونيسكو مرتين، الأمر الذي كان له تأثير سلبي على عمل هذه المنظمة، لذلك عليها إعادة النظر في أخطائها المتمثلة بالانسحاب من المعاهدات والمنظمات الدولية وإبداء حسن نيتها وإخلاصها”.

وأشارت نينغ إلى أن المنظمات الدولية هي منصات للتعاون الدولي، وليست ساحات قتال للمواجهات الجيوسياسية، معربةً عن أملها بأن تكون نية الولايات المتحدة هي تحمل المسؤوليات الدولية والوفاء بالالتزامات ودعم التعددية وتعزيز التعاون الدولي.

كذلك أفادت ماونينغ، عقب ظهور الرئيس التنفيذي لشركة (تيك توك) في جلسة استماع بالكونغرس الأمريكي أمس: “إن الحكومة الأمريكية لم تعطِ أي دليل على أن (تيك توك) يشكّل تهديداً لأمنها القومي، لكنها قامت مراراً وتكراراً بافتراض الجرم وقمع الشركات ذات الصلة بشكل غير معقول”، معتبرةً أن اقتراح بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي حظر تطبيق (تيك توك) يشكل اضطهاداً سياسياً.

ودعت نينغ الجانب الأمريكي إلى توفير بيئة مفتوحة وعادلة وغير تمييزية للشركات الأجنبية للاستثمار والعمل في الولايات المتحدة، لافتةً إلى أن الحكومة الصينية تولي أهمية كبيرة لحماية خصوصية البيانات بموجب القانون، وأنها لم ولن تطلب أبداً من الشركات أو الأفراد جمع أو توفير البيانات والمعلومات والاستخبارات الموجودة في دول أجنبية بطريقة تنتهك القوانين المحلية.