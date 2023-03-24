تتويج من أول مشاركة للاعبة سهر حيدر في القوة البدنية

السلمية- نزار جمول

شهدت بطولة الجمهورية للقوة البدنية للإناث التي أقيمت الأسبوع الماضي في مدينة معضمية الشام بريف دمشق تألقاً للبطلة سهر حيدر ابنة قرية تلدرة في ريف السلمية.

حيدر التي تلعب باسم نادي الشرطة أكدت لـ”البعث” سعادتها بالوصول إلى مرحلة تكون فيها البطلة، حيث بيّنت أن التتويج لم يأت من فراغ لأنها حصلت عليه بعد تعب وضغط كبيرين ورافقتها ظروف صعبة خلال فترة التدريبات التي سبقت البطولة والتي دخلتها بثقة كبيرة لأن المستويات قوية جداً، مبينة أن المنافسة احتدمت بين اللاعبات في بطولة محافظة اللاذقية وبعد منافسة كبيرة أحرزت المركز الأول الذي أهلها لبطولة الجمهورية التي حصدت فيها المركز الثالث لفئة السيدات.

واعتبرت حيدر هذه المشاركة نقلة نوعية في حياتها الرياضية كونها المشاركة الأولى لها لأنها حققت فيها ميدالية من رحم المنافسة الشديدة وكبرت فيها على كل الضغوط، وشكرت حيدر كلّ من وقف معها للوصول للبطولة وعلى رأسهم مدربها الكابتن ثائر سميرة الذي رعاها وأوصلها إلى منصة التتويج ووالدتها ونادي الشرطة الساحلي ورئيسه حيدر رجوب.

وحول سبب اختيارها لنادي الشرطة بدل ناديها تلدرة أو سلمية، كشفت حيدر أن دراستها الجامعية في اللاذقية وضعتها ضمن نادي الشرطة الذي رعى موهبتها وقدم لها كل الدعم اللازم لتكون بطلة من أول مشاركة، وهذا الأمر وضعها في مسؤولية كبيرة وطموح أكبر لتمثيل سورية في البطولات العربية والدولية وسيتم ذلك بالتدريب المستمر بدون أن تهمل دراستها.