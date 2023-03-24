غوتيريش يُعرب عن قلقه من العدوان الإسرائيلي على مطار حلب

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم غوتيريشر إن “الأمين العام يشعر بالقلق إزاء التقارير الواردة عن الضربات الإسرائيلية على مطار حلب الدولي، والتي أسفرت عن أضرار مادية وإغلاق المطار، بالإضافة إلى إلغاء رحلة جوية للخدمات الجوية الإنسانية للأمم المتحدة”.

وذكر حق أن الأمين العام يذكر جميع الأطراف باحترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وتجنب الهجمات التي قد تُضر بالمدنيين وتلحق الضرر بالبنية التحتية المدنية.

وكان المطار قد تعرّض الأربعاء لعدوانٍ إسرائيلي ما أدى إلى خروجه عن الخدمة.