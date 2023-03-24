كوبرينتس: انسحاب روسيا من مجلس أوروبا قرارٌ صائب

24-مارس-2023

موسكو – سانا:

وصف مدير قسم التعاون الأوروبي بوزارة الخارجية الروسية نيكولاي كوبرينتس قرار انسحاب بلاده من مجلس أوروبا بـ “الصائب”.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن كوبرينتس قوله في تصريح اليوم: إنه “خلال العام الماضي أتيحت لموسكو الفرصة للتأكد من صحة قرارها”، مبيناً أن قرار الانسحاب من ستراسبورغ مقر مجلس أوروبا ليس نزوة، بل قرار مدروس جيداً ونضج على مدى عدة سنوات.

وكانت روسيا انسحبت من مجلس أوروبا في آذار العام الماضي وقالت وزارة الخارجية الروسية حينها: إن دول حلف شمال الأطلسي “الناتو” والاتحاد الأوروبي تسيء استغلال أغلبيتها في مجلس أوروبا، وتحول هذه المنظمة باستمرار إلى أداة لسياسة مناهضة لروسيا.

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24-مارس-2023

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