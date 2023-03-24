مركز الزلازل: 34 هزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن المركز الوطني للزلازل أن عدد الهزات التي سجلت منذ الأمس وحتى الساعة الـ 7.49 من صباح اليوم بلغ 34 هزة، تراوحت شدتها بين الضعيفة والمتوسطة.

وذكر المركز أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت أربع هزات في اللاذقية، إحداها شمال المحافظة بـ 58 كيلومتراً، وأخرى في البحر المتوسط شمال غرب اللاذقية بـ 50 كيلومتراً، والثالثة شمال غرب المحافظة بـ 45 كيلومتراً، والرابعة جنوب غرب اللاذقية بـ 33 كيلومتراً، كما سجلت هزة جنوب إدلب بـ 46 كيلومتراً.

وسجلت المحطات 12 هزة في لواء إسكندرون، وهزة شمال شرق الموصل بـ 151 كيلومتراً، و16 هزة وسط وغرب تركيا.

وأضاف المركز: إن الهزات تراوحت قوتها بين 1.4 و4.9 درجات على مقياس ريختر، وعلى أعماق مختلفة وصلت إلى 67.5 كيلومتراً.

وتقاس شدة الهزات والزلازل بمؤشر يتراوح بين 10.1 درجات، حيث تكون من 1 إلى 4 خفيفة، لا تحدث أي أضرار ويمكن الإحساس بها فقط، أما من 4 إلى 6 فيكون الزلزال متوسط الأضرار وقد يحدث ضرراً بالأبنية، ومن 7 إلى 10 يكون بدرجته القصوى وقد يدمر مدينة بأكملها.