هزّة أرضية بقوة 5.6 درجات تضرب وسط إيران

24-مارس-2023

طهران – سانا:

ضربت هزة أرضية بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم مدينة خوي التابعة لمحافظة أذربيجان الغربية وسط إيران دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا.

وأفادت مصادر تابعة لمركز الزلزال في إيران بأن عمق الهزة بلغ ثمانية كيلومترات تحت سطح الأرض، وشعر بها أهالي محافظة أذربيجان الغربية ومحافظة أرومية المجاورة لها.

وتعرّضت مدينة خوي لثلاث هزاتٍ أرضية خلال الأشهر الخمسة الماضية ترواحت قوتها بين 5.4 و5.9 درجات، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من أربعين هزة ارتدادية حتى اليوم.

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24-مارس-2023

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