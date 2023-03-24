المركز الوطني للزلازل: أربع هزات خفيفة ضربت في المناطق الشمالية 

24-مارس-2023

أعلن المركز الوطني للزلازل أن شبكات الرصد سجلت 4 هزات أرضية خفيفة منذ الساعة الـ 8 وحتى الساعة الـ 10 والـ 15 دقيقة من صباح اليوم، في المناطق الشمالية من البلاد.

وأوضح المركز على صفحته الرسمية في الفيسبوك أنه سجلت في الساعة الـ 8 ودقيقة واحدة هزة أرضية خفيفة شدتها 1.8 درجة على مقياس ريختر جنوب شرق اللاذقية بـ 15 كيلومتراً.  كما تم تسجيل هزتين شمال غرب حلب الأولى تبعد 91 كيلومتراً شدتها 2.5 درجة والثانية وقعت عند الساعة الـ 8 و12 دقيقة تبعد 94 كيلومتراً وبشدة 2.8 درجة.  وسجلت الهزة الرابعة شمال غرب إدلب بـ 61 كيلومتراً الساعة الـ 10 و15 دقيقة وشدتها 2 درجة.

 40 total views

24-مارس-2023

مقالات ذات صلة

الجو بين الصحو والغائم جزئياً

4-نوفمبر-2022

قوات الاحتلال تهدم منشآت زراعية ومحال تجارية في الضفة الغربية

29-يونيو-2022

“نوفوستي”روسيا وأوكرانيا من كبار مصدري القمح العالمي

7-يونيو-2022

مجلس الوزراء: مشروع منشأة إنتاجية بكلية العلوم في جامعة طرطوس

30-أغسطس-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى