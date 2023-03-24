المركز الوطني للزلازل: أربع هزات خفيفة ضربت في المناطق الشمالية 

أعلن المركز الوطني للزلازل أن شبكات الرصد سجلت 4 هزات أرضية خفيفة منذ الساعة الـ 8 وحتى الساعة الـ 10 والـ 15 دقيقة من صباح اليوم، في المناطق الشمالية من البلاد.

وأوضح المركز على صفحته الرسمية في الفيسبوك أنه سجلت في الساعة الـ 8 ودقيقة واحدة هزة أرضية خفيفة شدتها 1.8 درجة على مقياس ريختر جنوب شرق اللاذقية بـ 15 كيلومتراً. كما تم تسجيل هزتين شمال غرب حلب الأولى تبعد 91 كيلومتراً شدتها 2.5 درجة والثانية وقعت عند الساعة الـ 8 و12 دقيقة تبعد 94 كيلومتراً وبشدة 2.8 درجة. وسجلت الهزة الرابعة شمال غرب إدلب بـ 61 كيلومتراً الساعة الـ 10 و15 دقيقة وشدتها 2 درجة.

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