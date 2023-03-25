أمطار متفرقة في عددٍ من المحافظات 

شهد عدد من المحافظات السورية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفرقة ومتفاوتة الغزارة، سجل أعلاها 35 مم في ربعو بريف حماة و17 مم في الباب بحلب.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت كالتالي:

في محافظة حمص.. 6 مم في كل من الناصرة ومرمريتا، و13 مم في شين، و5 مم في قلعة الحصن، و1 مم في كل من العريضة وتلكلخ، و10 مم في تلدو، و4.2 مم في حمص المدينة و5.1 مم الرستن و1.4 مم في القصير.

وفي محافظة حماة.. سجلت الهطولات 15 مم في كل من الرصافة وعين حلاقيم، و10 مم في كل من وادي العيون وحر بنفسه و19 مم في مصياف، و35 مم في ربعو و1.4 مم في الحميري، و7 مم في محردة، و18 مم في كفرزيتا، و1.5 مم في مدينة حماة و6.1 مم في صوران، و1.5 مم في السلمية و2.2 مم في الصبورة و3.5 مم في السعن، وفي منطقة الغاب بلغت كمية الأمطار الهاطلة 2 مم في شطحة و11 مم في عين الكروم و3 مم في الكريم و8.5 مم في أفاميا و10 مم في السقيلبية.

محافظة طرطوس.. بلغت الهطولات 4 مم في القدموس و5 مم في مشتى الحلو و1 مم في بانياس.

محافظة اللاذقية.. 1.5 مم في صلنفة و11 مم في المزيرعة و2 مم في القرداحة.

محافظة حلب.. 7 مم في إعزاز و11 مم في مدينة حلب و6 مم في حلب- المطار و4 مم في جرابلس و17 مم في الباب و8 مم في عين العرب الشمالية و9 مم في كل من منبج والسفيرة و7 مم في خناصر.

محافظة إدلب.. 9 مم في مدينة إدلب و11 مم في خان شيخون و8 مم في أبو الظهور، و1 مم في جسر الشغور، فيما سجلت محافظة الرقة هطولات خفيفة بلغت 0.5 مم في كل من مدينة الرقة والسبخة.