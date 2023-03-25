الاحتلال يخطط لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة

الأرض المحتلة – سانا:

آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة يخطط الاحتلال الإسرائيلي لإقامتها في القدس المحتلة وباقي مدن الضفة الغربية في تحد سافر للمجتمع الدولي الذي أكد رفضه توسيع عمليات الاستيطان، وعدم شرعيتها، ومطالبته بوقفها.

وأوضح المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في تقرير نشره اليوم على موقعه الإلكتروني أن سلطات الاحتلال ستبدأ تنفيذ مخطط /وادي السيليكون الاستيطاني الذي أعلنته قبل نحو ثلاثة أعوام في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة، والذي يهدد بالاستيلاء على 2000 دونم من الأراضي الفلسطينية، وهدم أكثر من 200 منشأة صناعية وتجارية في الحي، وبالتالي فقدان أكثر من 2000 عامل فلسطيني عملهم ومصدر رزقهم.

ولفت التقرير إلى أن الاحتلال سيقيم مستوطنة جديدة تتضمن 1230 وحدة استيطانية، في المنطقة الواقعة بين إحدى مستوطناته المقامة على جبل أبو غنيم جنوب شرق القدس وشمال بيت لحم، ومستوطنة مقامة جنوب القدس، ما يعني قطع الطريق بين القدس وبيت لحم بشكل خاص، وبينها وبين جنوب الضفة الغربية باتجاه الخليل بشكل عام.

وأشار التقرير إلى أن الاحتلال أعلن مخططا لإقامة 1918 وحدة استيطانية لتوسيع مستوطنة مقامة على أراضي بلدة بيت حنينا شمال القدس، على مساحة 93 دونماً تمتد باتجاه جدار الفصل العنصري وبلدة بير نبالا شمال غرب المدينة.

وأوضح التقرير أن الاحتلال يواصل توسيع الاستيطان في بقية مدن الضفة، حيث يعتزم إقامة 1029 وحدة استيطانية، 940 منها لتوسيع مستوطنتين إحداهما مقامة بين بيت لحم والخليل، والثانية جنوب غرب بيت لحم، فيما سيقيم الـ 89 وحدة استيطانية المتبقية شرق القدس، كما أنه استولى على 49 دونماً من أراضي قرية رنتيس شمال غرب رام الله، ومثلها من أراضي قرية دير بلوط غرب سلفيت.

وذكر التقرير أن قوات الاحتلال هدمت منزلين في بلدة الزعيم شرق القدس، وأخطرت بهدم أربعة منازل في بلدة إذنا في الخليل، و15 في قرية الجفتلك في أريحا، وثمانية في قرية دير بلوط في سلفيت، بينما منعت المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم في بلدة الخضر في بيت لحم، وأغلقت طرقا زراعية شرق قرية عاطوف في الأغوار الشمالية، علماً أن الفلسطينيين يستخدمون هذه الطرق بشكل يومي للوصول إلى أراضيهم في سهل البقيعة، وفي المنطقة الشرقية من عاطوف والرأس الأحمر في الأغوار.

وبين التقرير أن مستوطنين اقتحموا حي الشيخ جراح في القدس المحتلة والبلدة القديمة ومنطقة مسافر يطا بمدينة الخليل، وبلدات بيتين في رام الله وبرقة وحوارة في نابلس، والمعرجات في أريحا، وخربة الفارسية في الأغوار، واعتدوا على منازل الفلسطينيين ومحالهم التجارية، وأتلفوا محاصيل زراعية، واقتلعوا 50 شجرة زيتون في قرية حوسان غرب بيت لحم، كما قطعوا عدة طرق في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، واعتدوا على الفلسطينيين ومركباتهم.