الجو غائم ماطر فوق أغلب المناطق

25-مارس-2023
صورة تعبيرية

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل بشكل عام، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر فوق أغلب المناطق، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد أحياناً.

وتكون الرياح متقلبة شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات تتجاوز سرعتها 40 كم/سا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

السبت الأحد الاثنين
دمشق 19 / 12 17 / 10 17 / 9
القنيطرة 17 / 6 15 / 4 14 / 4
درعا 21 / 12 19 / 11 18 / 10
السويداء 19 / 11 17 / 9 16 / 8
حمص 21 / 10 19 / 9 18 / 8
حماة 22 / 11 20/ 10 19/ 9
الحسكة 18 / 7 17 / 7 19 / 8
اللاذقية 23 / 15 21 / 14 20 / 14
طرطوس 20 / 15 19 / 14 19 / 14
حلب 19 / 10 18 / 9 17 / 8
إدلب 19 / 10 18 / 9 17 / 8
دير الزور 23 / 11 21 / 11 22 / 11
الرقة 21 / 11 19 / 10 20 / 9

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25-مارس-2023

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