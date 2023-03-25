الحرارة حول معدلاتها والجو غائم ماطر فوق أغلب المناطق

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر فوق أغلب المناطق، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد أحياناً.

وتكون الرياح متقلبة شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات تتجاوز سرعتها 40 كم/سا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: