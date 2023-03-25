الدوما الروسي يدعو لحظر نشاط محكمة الجنايات الدولية

موسكو – براغ – سانا:

دعا رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين إلى حظر نشاط محكمة الجنايات الدولية في روسيا ومعاقبة من يساعدها.

ونقلت وكالة “تاس” عن فولودين قوله عبر قناته في التلغرام اليوم: “يجب فرض تغيير في القوانين يمنع أي نشاط لمحكمة الجنايات الدولية على أراضي بلدنا، ومساءلة كل من يدعم عملها ويقدم المساعدة لها”، مشدداً على أهمية إبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول الصديقة حول النبذ المتبادل للتعاون مع هذه المحكمة وعدم تقديم المساعدة لها.

وأكد فولودين أن الرئيس الروسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين يملك الحق في حماية مواطني روسيا عندما تتخذ بعض الهياكل والمؤسسات الدولية قرارات غير دستورية، مذكراً بأن الولايات المتحدة تبنت في عام 2002 قانوناً يمنع اعتقال أو احتجاز أي مواطن أمريكي أو حليف بأمر من محكمة الجنايات الدولية، مشيراً إلى أن الدستور الروسي ينص على أولوية التشريعات الوطنية على التشريعات الدولية.

وفي سياقٍ متصل، أكدت رئيسة الحزب الشيوعي التشيكي المورافي عضو البرلمان الأوروبي كاترجينا كونيتشنا أن مذكرة التوقيف التي أصدرتها محكمة الجزاء الدولية ضدّ الرئيس الروسي بوتين ليس لها أهمية أو أي قيمة، ولا تساهم بشكل إيجابي في الوصول إلى محادثات سلام بشأن الحرب الأوكرانية.

وقالت كونيتشنا في حديث لموقع أوراق برلمانية التشيكي اليوم: إن إصدار محكمة الجزاء الدولية في لاهاي مذكرة ضد بوتين لا يساهم في التوصل إلى اتفاقية سلام تنهي الحرب، وهو أمر مقصود في سلوك الدول الغربية، مشيرة إلى أن روسيا ليست عضواً في اتفاقية روما التي تم بموجبها تأسيس محكمة الجزاء الدولية، وبالتالي فإنها غير ملزمة بأي قرارات تصدر عن هذه المحكمة.