الموت يغيب الفنان التشكيلي والنحات فؤاد نعيم

25-مارس-2023

نعى اتحاد الفنانين التشكيليين في سورية الفنان التشكيلي والنحات فؤاد نعيم عن عمر ناهز 68 عاماً بعد معاناة مع المرض.

وكان الفنان الراحل عضوا في اتحاد الفنانين التشكيليين في سورية، وعضوا في المكتب الفرعي للاتحاد في السويداء ولديه أكثر من مئة عمل نحتي بحجوم مختلفة وخامات متعددة أهمها البازلت، منها عمل نصبي في مدينة “شهبا”.

وتنوعت أعماله بين البورتريه وأخرى تعكس التراث والمرأة، واتسمت أعماله بجمالية تعكس في كل منها قصة وتاريخاً باقياً في الذاكرة، ما يعكس حسه وأسلوبه الفني المتميز.

والفنان التشكيلي فؤاد نعيم من مواليد السويداء عام 1955 خريج كلية الفنون الجميلة جامعة دمشق عام 1980، ومدرس سابق في كلية الفنون الجميلة الثانية بالسويداء، ومحاضر في كلية التربية، وأقام العديد من المعارض الفردية في النحت ورسم الكاريكاتير في السويداء ودمشق، وهو متزوج من التشكيلية ناديا نعيم، ولديه ثلاثة أبناء.

 29 total views

25-مارس-2023

مقالات ذات صلة

شاب يخسر 165 كيلو من وزنه

12-مارس-2023

فرقة أشتي.. وطني سورية

19-يوليو-2020

الخــروج والوصـــول

21-أكتوبر-2021

دار أوبرا دمشق تطلق قناتها الخاصة على اليوتيوب

10-يناير-2021

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى