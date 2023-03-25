الموت يغيب الفنان التشكيلي والنحات فؤاد نعيم

نعى اتحاد الفنانين التشكيليين في سورية الفنان التشكيلي والنحات فؤاد نعيم عن عمر ناهز 68 عاماً بعد معاناة مع المرض.

وكان الفنان الراحل عضوا في اتحاد الفنانين التشكيليين في سورية، وعضوا في المكتب الفرعي للاتحاد في السويداء ولديه أكثر من مئة عمل نحتي بحجوم مختلفة وخامات متعددة أهمها البازلت، منها عمل نصبي في مدينة “شهبا”.

وتنوعت أعماله بين البورتريه وأخرى تعكس التراث والمرأة، واتسمت أعماله بجمالية تعكس في كل منها قصة وتاريخاً باقياً في الذاكرة، ما يعكس حسه وأسلوبه الفني المتميز.

والفنان التشكيلي فؤاد نعيم من مواليد السويداء عام 1955 خريج كلية الفنون الجميلة جامعة دمشق عام 1980، ومدرس سابق في كلية الفنون الجميلة الثانية بالسويداء، ومحاضر في كلية التربية، وأقام العديد من المعارض الفردية في النحت ورسم الكاريكاتير في السويداء ودمشق، وهو متزوج من التشكيلية ناديا نعيم، ولديه ثلاثة أبناء.

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