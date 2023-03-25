بوتين: سنرد على تزويد الغرب للنظام الأوكراني بقذائف اليورانيوم المنضّب

وقال بوتين اليوم: ” لدى روسيا بالطبع ما ترد به، وبدون مبالغة لدينا مئات الآلاف من هذه القذائف التي لم نستخدمها بعد”، مبينا أن أولئك الذين يستخدمون مثل هذه الأسلحة سيعملون في الواقع ضدّ شعوبهم ويلوثون المناطق المزروعة .

وأضاف بوتين: نحن على دراية تامة بخطط الغرب لتوريد ذخائر اليورانيوم المنضّب إلى كييف وهي رغم أنها لا تعتبر من أسلحة الدمار الشامل لكنها تترك غباراً مشعاً، وبالتالي فهي خطيرة جداً وتشكل تهديداً.

وبين بوتين أن القوات الروسية نشرت 10 طائرات قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية فى بيلاروس التي سبق أن طلبت نشر أسلحة نووية روسية على أراضيها منذ فترة طويلة، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من بناء منشأة التخزين مطلع تموز القادم.

وأوضح بوتين أن نشر هذه الطائرات لا ينتهك الالتزامات المنصوص عليها في معاهدة ستارت، مؤكداً أن هذه الخطوة جاءت بسبب إعلان بريطانيا نيتها إمداد أوكرانيا بذخيرة اليورانيوم المنضّب.

وفي سياق متصل أعرب بوتين عن تأييده لاستنتاجات الصحفي الأمريكي سيمور هيرش حول ضلوع الاستخبارات الأمريكية في تفجير خطوط أنابيب “السيل الشمالي”.

من ناحيته، اعتبر دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن الجيش الذي يجمع بين التجنيد الإلزامي والتعاقدي يلبي احتياجات روسيا على أكمل وجه، داعياً إلى زيادة عدد القوات المسلحة الروسية.