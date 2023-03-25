زراعة 750 هكتاراً بالخضار الشتوية في الغاب

25-مارس-2023

بلغت المساحات النهائية المزروعة بمحاصيل الخضار الشتوية في الأراضي الواقعة تحت إشراف عمل الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بمحافظة حماة 758 هكتاراً من إجمالي خطة الموسم الحالي والبالغة 1333 هكتاراً.

من أهم المحاصيل المزروعة الثوم والبصل والسبانخ والملفوف والخس والبقدونس والجزر، والتي تتركز في القرى والبلدات الواقعة ضمن مجال قسم محردة، وقد ساهمت الأمطار الجيدة التي هطلت خلال فصل الشتاء الحالي، في غزارة الإنتاج لمعظم المحاصيل.

وكانت المساحات المزروعة بمحاصيل الخضار الشتوية في منطقة الغاب الموسم الماضي تجاوزت 1000 هكتار.

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25-مارس-2023

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