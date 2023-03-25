غوتيريش يدعو إلى تغيير مسار إدارة المياه لإنقاذ البشرية

نيويورك – سانا:

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من مخاطر سوء إدارة المياه على مستقبل البشرية.

وقال غوتيريش في ختام مؤتمر دولي غير مسبوق حول شح المياه في العالم، كما نقلت وكالة فرانس برس: “إن الإنسانية معرضة للخطر إذا لم يتم تغيير مسار إدارة ثروة المياه الثمينة المشتركة بين دول العالم لمواجهة شح المياه”.

ووصف الأمين العام للمنظمة الدولية المياه، بأنها “الملكية المشتركة الأثمن”، مشدداً على وجوب أن تكون في صلب الأجندة السياسية العالمية، إلى جانب موضوعات أخرى كالصحة والسلام والتنمية والأمن الغذائي والنظافة، داعياً إلى تغيير الوضع الراهن، والعمل على أن يحصل كل شخص في كوكب الأرض على الماء.

وكان غوتيريش قال في افتتاح المؤتمر، الذي استمر ثلاثة أيام، وشارك فيه أكثر من 6500 شخص بينهم وزراء ورؤساء دول وحكومات: “إن العالم دمر الأنظمة البيئية، ولوث المياه الجوفية”.