محافظ حماة يلتقي أهالي الريف الجنوبي والواقع الخدمي يتصدر المشهد

حماة- البعث أون لاين:

أكد محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة خلال اللقاء الخدمي لبلدات وقرى الريف الجنوبي؛ بلين وطلف وبيصين والحميري والموعة وخربة القصر وحربنفسه وموسى الحولة وتومين وبيرين وخربة عارف، على ضرورة معالجة مجمل القضايا الخدمية ووفق الأولويات.

وطلب المحافظ من رؤساء الوحدات الإدارية متابعة مطالب المواطنين والعمل على تحسين الواقع الخدمي، وإعداد الدراسات للمشاريع الخدمية ووضع خطط لتنفيذ هذه المشاريع.

وقد تركزت معظم مطالب الحضور في على ضرورة تحسين الواقع الكهربائي والمياه والصرف الصحي وشق الطرقات.

ووجه المحافظ المدراء بمعالجة الشكاوى والمطالب الممكنة بالسرعة الكلية، وإدراج المطالب الخدمية ، مشددا على رؤساء الوحدات الإدارية متابعهت مع الجهات العامة.

وأشار المحافظ إلى أهمية التعاون مع المجتمع المحلي وتعزيز العمل التشاركي بين الجهات العامة والمجتمع الأهلي لإقرار المشاريع الخدمية.

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