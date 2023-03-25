مدفيديف يدعو إلى زيادة تعداد الجيش الروسي

موسكو – تقارير:

اعتبر دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن الجيش الذي يجمع بين التجنيد الإلزامي والتعاقدي يلبي احتياجات روسيا على أكمل وجه، داعياً إلى زيادة عدد القوات المسلحة الروسية.

وقال مدفيديف في تصريحات لوسائل إعلام روسية: “في الوقت الحالي، يتطلب الدفاع الناجح عن وطننا جيشاً مختلطاً قائماً على أساس التجنيد الإلزامي والتعاقد”، مضيفاً: “جيشنا يجب أن يصبح أكبر، وتم الإعلان عن عديده المنشود وهو 1.5 مليون شخص على الأقل”.

وأشار مدفيديف إلى أن تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس أثر بشكل جوهري في مفاهيم بناء القوات المسلحة الروسية، حيث يتم الآن اختبار قوة الجيش في ظروف الأعمال القتالية، لافتاً إلى أن تنفيذ هذه العملية كشف عن بعض الصعوبات ولكنه ساعد في نفس الوقت في حل مشكلة عدم تبلور المجتمع، حيث شهد حالياً عملية تبلور وتعاضد، وبات الناس يدركون ماهية المصالح العامة ويفهمون ضرورة الدفاع عن الوطن.