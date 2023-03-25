مصرع اثنين من المهاجرين وإصابة آخرين على متن قطار في “تكساس”
تكساس – بنسلفانيا – واشنطن – سانا:
لقي شخصان مصرعهما اختناقاً، وأصيب آخرون داخل قطار شحن بولاية تكساس الأمريكية.
ونقلت وكالة رويترز عن الشرطة في مدينة أوفالدي بولاية تكساس قولها إن اثنين يعتقد أنهما من المهاجرين غير الشرعيين اختنقا حتى الموت على متن قطار شحن ونقل 10 آخرون بطائرات هليكوبتر وعربات إسعاف إلى مستشفى للعلاج.
وأضافت الشرطة: إن المسؤولين تلقوا مكالمة من مجهول تفيد بأن العديد من المهاجرين يختنقون داخل قطار، وتم إخطار مسؤولي حرس الحدود الأمريكيين الذين تمكنوا من إيقاف القطار شرقي نيبا بولاية تكساس في مقاطعة أوفالدي، وتم إغلاق الطريق السريع 90 مؤقتاً من أجل هبوط طائرات هليكوبتر لنقل المصابين.
وقال مسؤولون إن محققين اتحاديين يتحرون عما إذا كانت الواقعة لها صلة بعملية لتهريب البشر، فيما أوضح قائد شرطة أوفالدي أن المهاجرين ربما أصيبوا بالجفاف بسبب حرارة عربات القطار خلال الطقس الحار.
كذلك، لقي شخصان على الأقل مصرعهما وما زال تسعة في عداد المفقودين إثر انفجار أعقبه اندلاع حريق في مصنع شوكولا بولاية بنسلفانيا الأمريكية.
وقالت الشرطة المحلية: إن انفجاراً تسبب في حريق بمصنع شوكولا في مدينة (ويست ريدينغ) بولاية بنسلفانيا أدى إلى مصرع شخصين وفقدان تسعة.
وأضافت الشرطة إن الانفجار تسبب في تدمير مبنى قريب وإلحاق أضرار بآخر، فيما أفاد مسؤولون بأن سبب الانفجار غير معروف حتى الآن.
إلى ذلك، لقي شخصان مصرعهما جراء تحطم مروحية جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم.
وأكدت الشرطة المحلية في بيان أنه “تأكد مقتل شخصين إثر تحطم المروحية في مدينة بيريس بمقاطعة ريفرسايد بالولاية، دون ذكر مزيد من التفاصيل ما إذا كان هناك أشخاص آخرون على متنها”.
ولم يُعرف حتى الآن سبب تحطم المروحية، فيما باشرت السلطات التحقيقات لكشف أسباب الحادث وملابساته.
37 total views