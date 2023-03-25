مصرع اثنين من المهاجرين وإصابة آخرين على متن قطار في “تكساس”

تكساس – بنسلفانيا – واشنطن – سانا:

لقي شخصان مصرعهما اختناقاً، وأصيب آخرون داخل قطار شحن بولاية تكساس الأمريكية.

ونقلت وكالة رويترز عن الشرطة في مدينة أوفالدي بولاية تكساس قولها إن اثنين يعتقد أنهما من المهاجرين غير الشرعيين اختنقا حتى الموت على متن قطار شحن ونقل 10 آخرون بطائرات هليكوبتر وعربات إسعاف إلى مستشفى للعلاج.

وأضافت الشرطة: إن المسؤولين تلقوا مكالمة من مجهول تفيد بأن العديد من المهاجرين يختنقون داخل قطار، وتم إخطار مسؤولي حرس الحدود الأمريكيين الذين تمكنوا من إيقاف القطار شرقي نيبا بولاية تكساس في مقاطعة أوفالدي، وتم إغلاق الطريق السريع 90 مؤقتاً من أجل هبوط طائرات هليكوبتر لنقل المصابين.

وقال مسؤولون إن محققين اتحاديين يتحرون عما إذا كانت الواقعة لها صلة بعملية لتهريب البشر، فيما أوضح قائد شرطة أوفالدي أن المهاجرين ربما أصيبوا بالجفاف بسبب حرارة عربات القطار خلال الطقس الحار.