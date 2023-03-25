مقتل شخصين في انفجار جنوب إيران

وقال أمير عباس نجفي نائب رئيس منظمة الهلال الأحمر للإغاثة والإنقاذ في خوزستان في تصريح اليوم: إن شخصين قتلا في حريق وانفجار مخزن بوتان غاز بسعة 4000 لتر في الأهواز جنوب البلاد، مشيراً إلى أن النيران اشتعلت في أحد مخازن شركة بوتان للغاز على طريق الأهواز- خرمشهر، وانفجرت وبدأ 120 من رجال الإطفاء في إخماد الحرائق.

وأضاف عباس: إن الحريق امتد إلى مخازن أخرى وإن رجال الإطفاء يطفئون النيران، وأفراد من الهلال الأحمر يقدمون الدعم والمساندة في مكان الحادث، في حين لا يزال سبب هذا الحادث غير معروف، ولا يزال قيد التحقيق.