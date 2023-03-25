مقتل شخصين في انفجار جنوب إيران

25-مارس-2023

قتل شخصان، وجرح آخرون نتيجة انفجار مخزن شركة بوتان للغاز جنوب إيران.

وقال أمير عباس نجفي نائب رئيس منظمة الهلال الأحمر للإغاثة والإنقاذ في خوزستان في تصريح اليوم: إن شخصين قتلا في حريق وانفجار مخزن بوتان غاز بسعة 4000 لتر في الأهواز جنوب البلاد، مشيراً إلى أن النيران اشتعلت في أحد مخازن شركة بوتان للغاز على طريق الأهواز- خرمشهر، وانفجرت وبدأ 120 من رجال الإطفاء في إخماد الحرائق.

وأضاف عباس: إن الحريق امتد إلى مخازن أخرى وإن رجال الإطفاء يطفئون النيران، وأفراد من الهلال الأحمر يقدمون الدعم والمساندة في مكان الحادث، في حين لا يزال سبب هذا الحادث غير معروف، ولا يزال قيد التحقيق.

 32 total views

25-مارس-2023

مقالات ذات صلة

قوات جمهورية دونيتسك تعلن سيطرتها على مدينة سفيتلودارسك

24-مايو-2022

بوتين يعلن فشل الحرب الاقتصادية الخاطفة التي انتهجها الغرب ضد روسيا

18-أبريل-2022

أهالي الجنينة يتظاهرون ضد ميليشيا (قسد) بريف دير الزور

13-أغسطس-2022

بوتين: جهود مكثفة لانتقال الدول المستقلة للتعاملات بالعملات الوطنية

14-أكتوبر-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى