منتخبنا الوطني لكرة القدم في تجربة ودية أمام تايلند

يخوض منتخبنا الوطني للرجال بكرة القدم عند التاسعة من مساء اليوم تجربته الودية الأولى تحت قيادة كادره الفني الجديد عندما يواجه نظيره التايلندي على ملعب مكتوم بن راشد في مدينة دبي الإماراتية.

الكادر الفني للمنتخب أجرى مساء أمس درساً نظرياً إضافة للمران الذي أقيم على ملعب المباراة، حضره رئيس الاتحاد صلاح رمضان الذي حث اللاعبين على تقديم أداء جيد يسعد الجمهور ، لافتاً الى أن المطلوب هو الصعود التدريجي للمستوى الفني للوصول إلى مستوى مقبول يحقق نتائج إيجابية.

منتخبنا كان قد وصل إلى الإمارات قبل أربعة أيام حيث من المقرر أن يخوض أيضاً لقاء ودياً أخر في مواجهة منتخب البحرين يوم الثلاثاء المقبل ، حيث اكتملت الصفوف بانضمام جميع اللاعبين المدعوين فيما تم استبعاد محمد عثمان بسبب الإصابة.

الكادر الفني الجديد للمنتخب بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر ركز خلال التدريبات في الأيام الماضية حسب تأكيد المنسق الإعلامي على بعض الجمل التكتيكية في الحالتين الدفاعية والهجومية، مع بناء الهجمة ورفع مستوى اللياقة البدنية.

وبعيداً عن النتيجة وحسابات الفوز والخسارة في المباراة فإن المطلوب من المنتخب ولاعبيه تقديم صورة إيجابية تمحو ما سلف من هزائم ودية، كما أن فكرة الاعتماد على اللاعبين المحترفين في الدوريات العربية والأوروبية ستكون تحت الأنظار خصوصاً أن المدرب ومساعديه لم يستدعوا سوى أربعة لاعبين من الدوري المحلي، وبالتالي فإن الأعذار بعدم الجاهزية غير ممكنة.

يذكر أن قائمة اللاعبين المتواجدين مع المنتخب ضمت كلاً من: إبراهيم عالمة، أحمد مدنية، مكسيم صراف، عبدالله الشامي، فارس ارناؤوط، عمرو ميداني، عمرو جنيات، سعد أحمد، عبد الرحمن ويس، ثائر كروما، محمد مرمور، محمد الحلاق، محمود المواس، فهد اليوسف،سيمون أمين، أوليفر قاسكو، خالد كردغلي، محمد عنز، محمد ريحانية، ملهم بابولي، عمر خريبين، عمر السومة، عمار رمضان.

المحرر الرياضي

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