وزير الزراعة اللبناني: اجتماع دمشق غداً يؤسس لعمل عربي مشترك
وصل وزير الزراعة اللبناني الدكتور عباس الحاج حسن، والوفد المرافق له إلى مركز جديدة يابوس الحدودي، للمشاركة في الاجتماع الرابع لوزراء الزراعة في سورية ولبنان والعراق والأردن، والمقرر عقده بدمشق غداً.
وفي تصريح صحفي، قال الوزير الحاج حسن: إن “القمة الرباعية لوزراء الزراعة في سورية ولبنان والأردن والعراق تؤسس لعمل عربي مشترك أوسع، يركز على موضوع الأمن الغذائي”.
ولفت الحاج حسن إلى أنه انطلاقاً من الحرص على الأمن الغذائي العربي، تم عقد عدة اجتماعات سابقاً، بدأت في العراق ثم بيروت، وثم قمة الأردن، وغداً في دمشق سيتم ختام هذه الاجتماعات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في سبيل تسهيل ما يخص المنتجات الزراعية، بشقيها النباتي والحيواني عبر البر أو المرافق الأخرى، مشيراً إلى أهمية عقد الاجتماع في دمشق.
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