إضراب في المطارات والسكك الحديدية بألمانيا هو الأكبر منذ سنوات

برلين – سانا:

بدأ إضراب في مطار ميونيخ اليوم بإظهار شاشة الرحلات المغادرة الكثير من الرحلات الملغاة، وذلك في أكبر إضراب تشهده البلاد منذ سنوات.

وذكرت “رويترز” أنه يتوقع أن يتسبب الإضراب في ارتباك كبير في خدمات المطارات والسكك الحديدية.

بدوره قال فرانك فيرنكه رئيس نقابة فيردي العمالية إحدى النقابات العمالية الكبرى في ألمانيا لصحيفة (بيلد إم زونتاج): إن “الإضراب الكبير مسألة حياة أو موت لآلاف الأشخاص الذين يكافحون من أجل أجور أعلى في ظل ارتفاع معدلات التضخم”، مضيفاً: إن “العمال يتقاضون مرتبات متدنية ويعملون فوق طاقتهم”.

وتتفاوض نقابة فيردي بالنيابة عن 2.5 مليون موظف وعامل في القطاع العام، بما في ذلك العاملون في النقل العام وفي المطارات، كما تتفاوض نقابة (إي في جي) لعمال السكك الحديدية والنقل بالنيابة عن 230 ألف موظف وعامل في شركة السكك الحديدية (دويتشه بان) وشركات الحافلات.

ونددت شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) بخطط الإضراب، وطالبت بعودة العمال إلى طاولة المفاوضات.