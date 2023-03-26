الأمانة السورية: حملة لتوزيع 15 ألف علبة حليب في حلب

أطلقت الأمانة السورية للتنمية حملة لتوزيع 15 ألف علبة حليب للأطفال الرضع حتى عمر السنة لمتضرري الزلزال في محافظة حلب.

وأوضحت الأمانة السورية في منشور على الفيس بوك أن فرقها الميدانية تعمل على تأمين توزيع هذه المادة وفق أولوية الاحتياجات لضمان وصولها إلى الأمهات غير القادرات على تقديم الرضاعة الطبيعية لأطفالهن، وضمان وصول منتجات الحليب للعائلات المنكوبة، من خلال توزيعها مباشرة عبر فرقها ومناراتها أو عن طريق تقديم هذه المنتجات إلى الجمعيات المعنية بالأطفال.

وأكدت الأمانة أن مناراتها المجتمعية باشرت بعمليات التوزيع في مناطق السفيرة والحمدانية وهنانو والصنوبري وفق البيانات المتوافرة لديها حول العائلات المنكوبة التي لديها أطفال بحاجة للحليب، مع العمل على اقتران عمليات التوزيع بوجود بطاقة لقاح للطفل، تشجيعاً لحصولهم على اللقاحات الضرورية التي تقيهم من الأمراض.