الأمانة السورية: حملة لتوزيع 15 ألف علبة حليب في حلب

26-مارس-2023
Similac baby formula is displayed on the shelves at Shaker's IGA in Olmsted Falls, Ohio Tuesday, July 19, 2011. Drug and medical device maker Abbott Laboratories said Wednesday, July 20, its second-quarter profit jumped 48 percent on lower expenses and a one-time tax benefit. (AP Photo/Mark Duncan)

أطلقت الأمانة السورية للتنمية حملة لتوزيع 15 ألف علبة حليب للأطفال الرضع حتى عمر السنة لمتضرري الزلزال في محافظة حلب.

وأوضحت الأمانة السورية في منشور على الفيس بوك أن فرقها الميدانية تعمل على تأمين توزيع هذه المادة وفق أولوية الاحتياجات لضمان وصولها إلى الأمهات غير القادرات على تقديم الرضاعة الطبيعية لأطفالهن، وضمان وصول منتجات الحليب للعائلات المنكوبة، من خلال توزيعها مباشرة عبر فرقها ومناراتها أو عن طريق تقديم هذه المنتجات إلى الجمعيات المعنية بالأطفال.

وأكدت الأمانة أن مناراتها المجتمعية باشرت بعمليات التوزيع في مناطق السفيرة والحمدانية وهنانو والصنوبري وفق البيانات المتوافرة لديها حول العائلات المنكوبة التي لديها أطفال بحاجة للحليب، مع العمل على اقتران عمليات التوزيع بوجود بطاقة لقاح للطفل، تشجيعاً لحصولهم على اللقاحات الضرورية التي تقيهم من الأمراض.

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26-مارس-2023

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