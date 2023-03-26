الدفاع الروسية: القضاء على خمس مجموعات تخريب أوكرانية في اتجاه كوبيانسك

قال سيرغي زيبينسكي رئيس المركز الصحفي لمجموعة “غرب” التابعة للجيش الروسي إن وحدات مقاتلة روسية تمكنت من القضاء على خمس مجموعات تخريب أوكرانية على اتجاه كوبيانسك.

وأضاف الضابط: خلال اليوم الماضي تمكنت وحدات مقاتلة من مجموعة غرب بالجيش الروسي من رصد محاولات تسلل قامت بها 5 مجموعات استطلاع وتخريب أوكرانية على اتجاه كوبيانسك وتمكنت من القضاء عليها”.

وأشار الضابط الروسي إلى أن المجموعات المعادية المذكورة كانت تتبع للواءين الميكانيكيين المستقلين رقم 14 و 92.

وشدد زيبينسكي على أن مدفعية الجيش الروسي تمكنت خلال السجال المدفعي مع مدفعية العدو من تدمير بطاريتي مدفعية من طراز “كراب” بولندية الصنع في منطقة المركزين السكنيين بتروبافلوفكا وريفوتشيه وكذلك تدمير مدفع هاوتزر من طراز D- 20 في منطقة بريليبكو بالإضافة إلى تدمير طاقم هاون معاد في منطقة أولشانا.