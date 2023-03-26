الفرق الحزبية تواصل عقد مؤتمراتها.. والقضايا التعليمية والارتقاء بالواقعين الخدمي والمعيشي تتصدّر النقاشات

البعث – محافظات:

تواصل الفرق الحزبية عقد مؤتمراتها الحزبية في المحافظات، حيث تركزت المداخلات والمطالبات حول القضايا التعليمية والمطالب الخدمية والمعيشية للمواطنين، والطاقات البديلة وبعض المطالب العمالية، ضمن الامكانات المتاحة.

ففي اللاذقية (مروان حويجة)، بدأت اليوم المؤتمرات السنوية للفرق الحزبية في فرع جامعة تشرين، حيث عقدت الفرقتان الأولى و الثانية في الشعبة الحزبية الثالثة مؤتمريهما السنويين بحضور الرفيقة الدكتورة ميرنا دلالة، أمين فرع جامعة تشرين لحزب البعث العربي الإشتراكي.

وقدّم أعضاء المؤتمر مداخلاتهم حول الجانب التنظيمي، و عدداً من القضايا التعليمية بما يخص الهيئتين التدريسية والفنيّة، وقضايا واحتياجات خدمية عامة.

وأكدت الرفيقة دلالة أنّ المؤتمرات السنوية هدفها تقييم العمل ومحاولة اجتراح الحلول لمواجهة التحديات على جميع الصعد، آخذين بعين الاعتبار ما نواجهه من حرب وحصار خانق ونقص في الموارد، تضاف إليها الآثار التي تركتها كارثة الزلزال المدمر، مؤكدة أن “أهم وأول ما تعلّمناه من هذه التجربة القاسية كما أوضح السيد الرئيس بشار الأسد، الأمين العام للحزب، هو الإيمان الكبير بقدراتنا الذاتية”.

وحضر المؤتمر الرفاق الدكتور حكمت بربهان، أمين الشعبة الحزبية الثالثة، وأعضاء قيادة الشعبة، وأمناء الفرق، وقيادات إدارية في الجامعة.

كذلك عقدت الفرقة الثالثة في الشعبة الحزبية الثالثة مؤتمرها السنوي، بحضور الرفيق الدكتور محسن داود، رئيس مكتب الاقتصاد والعمال و النقابات الفرعي.

وتخلل المؤتمر عرض للوضع الخدمي والأداء في الجامعة والمعالجات المستمرة للمشاكل المستجدة، كما تم الحديث عن المشاكل التي يتعرض لها الطلاب، وإيجاد الحلول لها.

وعقدت الفرقتان الأولى والثانية في الشعبة الحزبية الثانية مؤتمريها السنويين، بحضور الرفيق عبدالرحمن ريس المينا، رئيس مكتب التنظيم الفرعي، والرفيق جابر عمران، رئيس مكتب الشباب الفرعي، المشرفان على عمل الفرق.

وتناولت ️مداخلات الحضور الأمور التعليمية والخدمية في الكليات والمعاهد ضمن مجال عمل الفرق، من ضرورة تطوير وتحديث الكتاب الجامعي التعليمي بما يتماشى مع مستجدات التحوّل الرقمي، و تطوير مخابر كلية الطب، و إيجاد آلية مناسبة لتسهيل عملية تسجيل الطلاب ودفع الرسوم. ️

إلى ذلك، عقدت الفرق الحزبية الأولى والثانية في كلية الهندسة المدنية في الشعبة الحزبية اﻷولى مؤتمراتها السنوية بحضور الرفاق، د.جورج اسبر، رئيس مكتب التعليم العالي الفرعي، ود.معينة بدران رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الفرعي المشرفان على عمل الفرق، وناقش المؤتمر قضايا عديدة أهمها ضرورة فتح سقف الرواتب للعاملين في الدولة، وإعادة النظر في تعيين المهندسين وفرزهم ضمن مدة زمنية محددة والاستفادة من خبراتهم في المجال العملي في الجامعة.

حضر المؤتمر الرفاق الدكتور علي نيصافي أمين الشعبة الحزبية الأولى، وأعضاء قيادة الشعبة وعمداء الكليات وفعاليات نقابية وإدارية .

وفي السويداء (رفعت الديك)، واصلت الفرق الحزبية في فرع السويداء عقد مؤتمراتها السنوية ضمن قطاع الشعب الحزبية، بحضور أمين فرع الحزب، الرفيق فوزات شقير والرفاق أعضاء قيادة الفرع وأمناء وقيادات الشعب الحزبية.

حيث عقدت مؤتمرات فرق الأطباء والجولان والجهاد الثانية في مجال عمل شعبة المدينة، وفرق المجيمر وعرى في مجال عمل الشعبة الغربية.

وطالب الرفاق الحضور بالعديد من القضايا الخدمية، أهمها الإسراع بتوزيع مادة مازوت التدفئة وللزراعة، ودعم القطاع الزراعي، وإصلاح آبار المياه المتعطلة وزيادة مخصصات الخبز، وتفعيل حلقات الأنصار وذلك لاستقصاب شريحة الشباب للحزب.

الرفاق أمين واعضاء قيادة الفرع تحدثوا عن أهمية المؤتمرات الحزبية كونها محطات نضالية هامة في الحياة البعثية،

واستعرضوا آخر التطورات السياسية والتحديات الاقتصادية، مؤكدين ضرورة الابتعاد عن النمطية في العمل، والتوجه نحو الابتكار في العمل الحزبي، ولافتين إلى أهمية النشاط الحزبي ودور الجميع في مجال التنظيم والأداء والحضور بين الناس ومتابعة جميع القضايا الخدمية التي تهم المواطنين.

وفي حماة (منير الأحمد)، تواصل الفرق الحزبية في فرع حماة عقد مؤتمراتها الحزبية وسط أجواء من النقاشات البنّاءة وتقديم المقترحات للنهوض بالواقع التنظيمي والخدمي والمعيشي والتعليمي والاقتصادي، وإيجاد الحلول لمجمل الأزمات التي تعيق العملية التنموية.

وتركزت مداخلات أعضاء فرق عين الشمس والشيحة والرصافة وربعو في شعبة مصياف، والثانية والخامسة في شعبة التعليم العالي، والزارة في شعبة العمال، حول ضرورة نقل الرفاق المخبريين إلى مناطق عملهم، وزيادة أجور ساعات المكلفين بالمعهد، وإيجاد بدائل للطاقة الكهربائية، وإقامة دورات تقوية تابعة للكلية، وإعادة افتتاح المشفى البيطري.

كذلك تضمنت المداخلات المطالبة بتزويد مدارس قرية عين الشمس بمستلزمات العملية التعليمية، وتوسيع طريق الشيحة الرصافة، وفتح كوة بريد لاستلام رواتب المتقاعدين، ورفع قيمة تعويض مخاطر العمل ومنحه لجميع العاملين.

ودعا الرفاق أمين وأعضاء قيادة فرع الحزب إلى ضرورة التحلي بالوعي واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بالطريقة الصحيحة، والاعتماد على الصفحات الرسمية كمصدر للمعلومة الصحيحة والموثقة.

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