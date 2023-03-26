الهند تستدعي السفير الكندي على خلفية احتجاجات مناهضة لها

نيودلهي – سانا:

استدعت وزارة الخارجية الهندية السفير الكندي لديها على خلفية الاحتجاجات التي تعرضت لها بعثتها الدبلوماسية في كندا.

ونقل موقع “ذي تايمز اوف انديا” عن وزارة الخارجية الهندية قولها في بيان اليوم: تم استدعاء المفوض السامي لكندا للإعراب عن قلقنا الشديد إزاء تصرفات العناصر الانفصالية والمتطرفة ضدّ بعثتنا الدبلوماسية وقنصلياتنا في كندا هذا الأسبوع.

ولفت البيان إلى أن حكومة الهند طلبت توضيحاً حول كيفية السماح لهذه العناصر بالتواجد على الأراضي الكندية وممارسة تلك الاحتجاجات، كما أنها طالبت نظيرتها الكندية باعتقال ومحاكمة أولئك الذين تم تحديدهم بالفعل على أنهم متورطون في مثل هذه الأعمال.

وأضاف البيان: إن نيودلهي تتوقع أن تتخذ كندا جميع الخطوات اللازمة لضمان سلامة الدبلوماسيين الهنود وأمن المباني الدبلوماسية للبلاد حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم.