بوتين يؤكّد حرص روسيا على العلاقات مع الصين

قال الرئيس فلاديمير بوتين: إن روسيا تتفهم العالم الذي تعيش فيه، وتقدر عالياً وتحرص كثيراً على علاقاتها مع الصين.

وأشار بوتين، إلى أنه “كان هناك دائماً وعلى مدى عقود، الكثير ممن أرادوا وضع الصين في مواجهة الاتحاد السوفيتي وروسيا، أو العكس”.

وقال بوتين: “نحن نفهم العالم الذي نعيش فيه، ونحن نحرص على علاقاتنا مع الصين ونقدر عالياً المستوى الذي وصلنا إليه في السنوات الأخيرة”، رافضاً الرأي القائل، بأن موسكو قد تقع تحت تأثير جدي من جانب بكين، ولفت الانتباه إلى أن الاقتصاد الأوروبي يعتمد بدرجة أكبر على الصين.

وأضاف: “هؤلاء ليسوا من المشككين والمتشائمين بل من الحاسدين، لماذا؟ لأن اعتماد، على سبيل المثال، نفس الاقتصاد الأوروبي على الصين ينمو بوتيرة أسرع بكثير مما لدى الاقتصاد الروسي، وبشكل أكثر من ذلك بكثير.. تنمو التجارة بين الصين وأوروبا بمعدل مرتفع للغاية، لذلك الأمور تبدو عكس ذلك، من الأفضل لهم التفكير بأمورهم”.