بوتين يؤكّد حرص روسيا على العلاقات مع الصين

26-مارس-2023

من جهته، صرّح وزير الخارجية الصيني، تشين قانغ بأن العلاقات الثنائية بين روسيا والصين، هي القوة التي ستحقق السلام والاستقرار العالميين، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين لا تشكل تهديدا لأية دولة.

وأوضح قانغ في مقابلة مع برنامج “موسكو الكرملين بوتين” عبر قناة روسيا -1، أن “العلاقات الصينية الروسية تقوم على علاقات الجيرة والمصالح المشتركة، وهي قائمة على المصالح الجوهرية للبلدين، ونحن نعتبر علاقاتنا الثنائية قوة ستحقق السلام والاستقرار العالميين”، مضيفاً: “نحن جيران جيدون وشركاء جيدون ونمثل قوى الخير في العالم”.

وأشاد قانغ بنتائج القمة الروسية الصينية الأخيرة، ووصفها بأنها “ناجحة جداً ومثمرة”، مشيراً إلى أنه “نجح الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والصيني، شي جين بينغ، في إبرام العديد من الاتفاقيات، وناقشنا قضايا مهمة تتعلق بعلاقاتنا الثنائية والسلام والاستقرار في المنطقة وفي العالم بأسره”.

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26-مارس-2023

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