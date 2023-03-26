تتويج لكرة صوران.. ورئيس النادي يوضح أسباب الغياب عن الدوري

حماة- حسان المحمد

توّج فريق صوران بلقب دوري “الشباب الأولمبي لعام 2023” لكرة القدم المقام بالتعاون بين الرابطة الشبيبية بصوران والنادي الرياضي، بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق شباب مورك بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

رئيسُ نادي صوران مصطفى السعود أشار لـ”البعث” إلى أن الأشهر الأربعة الماضية شهدت إقامة ثلاث بطولات لأعمار 23 عاماً وما دون، وذلك بسبب الرغبة في استمرار النشاط الرياضي في النادي، حيث كانت الدورة الأولى نهاية العام الماضي تحت اسم دورة “السلام”، أمّا الدورة الثانية فحملت اسم “دورة صناع السلام”، فيما الدورة الأخيرة شارك فيها ستة فرق.



ولفت رئيس النادي إلى أن الدورات والمباريات التي تُقام على أرضية ملعب النادي تشهد الاعتماد على حكام صوران وبعض الحكام من طيبة الإمام، علماً أن جميع الحكام لا يتقاضون أجوراً مقابل إدارتهم لهذه المباريات.



وكشف السعود أن النادي لم يتمكّن من المشاركة في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم للموسم الحالي، ويعود ذلك للقرار الذي يقضي بإلزام الأندية بالمشاركة بثلاث فئات، ما سيكلف النادي أعباء مادية كبيرة لا طاقة له بها في الوقت الراهن، فضلاً عن أن النادي بالأصل يعاني من هذه الناحية كونه لا توجد لديه أي استثمارات.

وفيما يتعلق بالفرق التي تمثل النادي حالياً، أوضح السعود وجود فريقين لكرة القدم الأول تحت 20 عاماً، والفريق الثاني أصبح الآن تحت 24 عاماً، وهذا الأمر مخطط له حيث يندرج ضمن الاستعدادات للمشاركة القادمة في الدوري مع تحضير فريق للأشبال، مبيناً أن النادي سيشارك في دوري كرة قدم للصالات للدرجة الثانية للموسم الحالي، ومن المتوقع أن يلعب التجمع خلال الأيام القادمة والأمل بتحقيق نتيجة مرضية والتأهل لدوري الدرجة الأولى.

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