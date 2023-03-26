تفعيل المجموعة الثالثة لنظام تتبع الآليات في حلب

استكمالاً لانطلاق نظام تتبع الآليات وتقنية (جي بي إس) وتفعيلها على خطوط النقل، أطلقت محافظة حلب اليوم المجموعة الثالثة لهذا النظام ضمن مدينة حلب، لإلزام السرافيس والباصات بتركيب جهاز التتبع الآلي، لحصر تزويد المحروقات بالآليات العاملة فقط على الخطوط.

ويوجد في حلب 2700 ميكروباص وسرفيس تعمل ضمن المدينة، إضافة إلى حافلات النقل الداخلي وباصات الاستثمار، حيث بدأ تطبيق نظام التتبع على السرافيس على أن يستكمل لباقي الخطوط والآليات، وقد شهدت الفترة الماضية زيادة كمية الوقود للسرفيس 20 ليتراً، والميكروباص 25 ليتراً، لتتناسب مع عمل أي آلية، أما التأخير الذي طال عمل لجنة السير فهو ناجم عن كارثة الزلزال التي ضربت حلب.

وقد تم تركيب 1300 جهاز ضمن 10 خطوط بمدينة حلب، وهي “حمدانية، دائري شمالي وجنوبي، الإذاعة، طريق الباب، الميسر، جزماتي، النيرب، حي النيرب والسكري”، وسيتم تفعيل 5 خطوط خلال الأسبوع القادم.

ويشار إلى أنه من خلال متابعة عمل الآليات بعد تركيب منظومة المراقبة تم توفير 40 بالمئة من الوقود، وتوزيع هذا الوقود على باقي الخطوط والآليات أدى لتحسين الخدمة للمواطنين.