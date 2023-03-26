تنفيذ أكثر من 90 بالمئة من خطة زراعة المحاصيل العلفية بحماة

26-مارس-2023

وصل إجمالي المساحات النهائية المزروعة بالمحاصيل العلفية في الأراضي الواقعة تحت إشراف عمل مديرية زراعة حماة للموسم الحالي إلى 2801 هكتار من إجمالي خطة الموسم الحالي، والبالغة 3087 هكتاراً بنسبة تنفيذ تجاوزت 90 بالمئة.

وتضمنت المساحات المزروعة بالمحاصيل العلفية تضمنت 2029 هكتاراً بالجلبان و304 هكتارات بالبيقية الحب و177 هكتاراً بالكرسنة، و229 هكتاراً بالشعير الرعوي، وقد ساهمت الهطولات المطرية الجيدة التي هطلت في فصل الشتاء الماضي في تنفيذ معظم الخطة المقررة للموسم الحالي.

إلى ذلك، يزداد عدد مربي الثروة الحيوانية الذين يعتمدون على المزروعات الرعوية والعلفية لرعاية قطعانهم، وخاصة في بادية سلمية ساهم في زيادة إقبال فلاحي هذه المنطقة وغيرها على زراعة أراضيهم بهذه المحاصيل، حيث تتوفر كل مستلزمات إنتاج هذه المحاصيل من بذار وأدوية وأيد عاملة.

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26-مارس-2023

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