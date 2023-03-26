دعوة للمشاركة في مؤتمر الباحثين السوريين في الوطن والمغترب

دعت الهيئة العليا للبحث العلمي الباحثين السوريين في الوطن والمغترب إلى المشاركة في مؤتمر الباحثين السوريين في الوطن والمغترب لعام 2023 الذي ستقيمه الهيئة للعام الخامس على التوالي خلال الفترة ما بين الـ 19 والـ 21 من حزيران المقبل، وذلك تحت عنوان “نحو اقتصاد وطني قائم على المعرفة”.

ويهدف المؤتمر الذي تقيمه الهيئة بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين والجامعة الافتراضية السورية والمدرسة العربية للعلوم والتكنولوجيا إلى تحقيق شراكات بحثية وتطبيقية فاعلة بين الباحثين السوريين في الوطن والمغترب، وتوفير بيئة تواصل مستدامة بينهما، ونقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة وبناء القدرات، وذلك ضمن خمسة محاور هي (المعلومات والاتصالات والأنظمة الذكية والبناء والتشييد والطاقة والبيئة والتكنولوجيا الحيوية والنانوية وبيئة الأعمال والاستثمار).

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن للباحثين الاطلاع على خطوات المشاركة في المؤتمر من خلال موقعها الإلكتروني وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مبينة أن آخر موعد لاستلام طلبات المشاركة في المؤتمر هو يوم الخميس 4-5-2023، حيث ستقوم اللجنة العلمية بدراسة المشاركات خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ استلامها الأوراق البحثية ليتم إعلام الباحثين بنتيجة طلبهم بحدود تاريخ 16-5-2023.

وستقوم الهيئة بنشر الأوراق البحثية المتميزة المقبولة للمشاركة في محاضرات المؤتمر ضمن مجلة العلم والابتكار السورية التي أطلقتها مؤخراً، وذلك للراغبين بنشرها، وهي مجلة إلكترونية ربع سنوية محكمة متعددة التخصصات ومعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تختص بنشر أوراق بحثية متميزة ومؤثرة ذات أهمية في مختلف المجالات العلمية (صحة وطاقة وبيئة وتكنولوجيا واقتصاد وعلوم ثقافية واجتماعية)، إضافة إلى مقالات الرأي والتحليل العلمي لأبحاث وكتب نشرت حديثاً.