فوز مقنع لمنتخبنا على تايلاند وبصمات كوبر ظهرت

ناصر النجار

حقّق منتخبنا الوطني لكرة القدم فوزاً كبيراً ومستحقاً على نظيره التايلاندي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في اللقاء الوديّ الذي أقيم مساء أمس في مدينة دبي الإماراتية، والفوز هو الأول على تايلاند بمجموع لقاءاتنا البالغة ستة لقاءات فاز تايلاند بثلاثة منها مع تعادلين وديين عام 2009 بنتيجة1/1 وعام 2016 بدورة ودية 2/ 2.

والفوز هو الأول لمنتخبنا بعد سلسلة من الخسارات بلغت سبعاً بقيادة المدرّب حسام السيد الذي قاد مجموعة من اللاعبين المحليين مطعمين ببعض المحترفين، ولمس المتابعون بصمات المدرّب الأرجنتيني هيكتور كوبر على المنتخب، وخاصة في الشوط الثاني وكان لتبديلاته الأثر الكبير في تغيير دفة اللعب لمصلحة منتخبنا الذي تفوّق على نفسه في الشوط الثاني بعد أن انكفأ في الشوط الأول، واعتمد على دفاع المنطقة والقيام بمرتدات سريعة.

ولم يصل منتخبنا إلى جزاء تايلاند في الشوط الأول إلا مرتين، الأولى بهجمة خطرة ضاعت الكرة بجانب القائم، والثانية من خطأ الحارس عندما استلم الخريبين الكرة على حدود الجزاء ليرسلها مقشرة إلى عمر السومة فأودعها المرمى.

دفاعنا في هذا الشوط كان جيداً ومنظماً إلى حدّ بعيد، وشهد الشوط أيضاً عودة الألق إلى الحارس إبراهيم عالمة الذي تصدّى لأكثر من كرة خطيرة، فيما عاب المنتخب التايلاندي سوء التسديد وعدم الاستفادة من الكرات الثابتة ومنها ست ركلات ركنية كان لها العالمة بالمرصاد، التايلانديون أنهوا الشوط الأول متعادلين بتسجيلهم هدفاً رأسياً من الصعب رده من كرة عرضية يُسأل عنها العمق الدفاعي لمنتخبنا.

الشوط الثاني كان مغايراً بعد ربع ساعة، فبدأه المنتخب التايلاندي مسيطراً يصول ويجول في منطقتنا، ومع أول هجمة لمنتخبنا نال ركلة جزاء بعد عرقلة الخريبين الذي سجل الهدف الثاني بثقة.

التبديلات التي أجراها المدرّب الأرجنتيني بنزول عمار رمضان ومحمد الحلاق وفهد يوسف وأخيراً الريحانية حركت خط الوسط والهجوم وعدم إجرائه أي تبديل على خط الدفاع دلّ على رضاه عن الأداء الدفاعي، ومع الإشارة إلى أن الحارس أحمد مدنية حلّ محل العالمة بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني.

منتخبنا بعد هذه التبديلات أبدع وتحرك الجناحان الرمضان والحلاق فكانا مصدر خطورة دائمة ولفتا الأنظار بمهارتهما فكانا خير بديليين، ما يدلّ على أن كرتنا تملك العديد من اللاعبين القادرين على رسم البسمة على وجوه كلّ السوريين.

منتخبنا سيلعب مباراة أخرى يوم الثلاثاء في المنامة بضيافة منتخب البحرين.

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