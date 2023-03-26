كيسنجر: الحرب الباردة الثانية ستكون أخطر من الأولى

26-مارس-2023

موسكو – تقارير:

حذّر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، من أن الحرب الباردة الثانية ستكون أكثر خطورة من الأولى.

وفي معرض ردّه لصحيفة Mundo الإسبانية، على سؤال حول ما إذا كانت الحرب الباردة الثانية أكثر خطورة من الأولى، قال كيسنجر: “نعم”.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، إلى أن الحرب الباردة الجديدة قد تبدأ بين الصين والولايات المتحدة.

وأعرب كيسنجر عن اعتقاده بأن كلا الدولتين، تمتلكان موارد اقتصادية متشابهة، وهو ما لم يكن عليه الحال خلال الحرب الباردة الأولى.

ويرى كيسنجر، أن الصين والولايات المتحدة تحوّلتا في الوقت الراهن إلى خصمين، ولا يجوز انتظار أن تتحوّل الصين نحو الغرب.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال لقاء مع كيسنجر: إن بدء “حرب باردة جديدة” بين الصين والولايات المتحدة، سيكون بمنزلة الكارثة بالنسبة للعالم بأسره.

وشدّد على ضرورة عودة الولايات إلى السياسة العقلانية والبراغماتية تجاه الصين، وإلى المسار الصحيح مع الالتزام بالبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، والحفاظ على الأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية.

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26-مارس-2023

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