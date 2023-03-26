معرض للفنان كمال الجندي “أحن إلى خبز أمي”

البعث – نزار جمول

بمناسبة عيد الأم، وتحت عنوان “أحن إلى خبز أمي”، أقام تجمع “فنانو سلمية المتحدون” معرضاً فنياً لأحد أعضائه، الفنان كمال الجندي.

وعبّرت اللوحات التي بلغ عددها 40 لوحة عن الأمهات صانعات الأجيال وهن يحملن رسالة النهوض بالمجتمع كحالة إنسانية متفردة.

الفنان الجندي أكد لـ “البعث” أن اللوحات عبّرت عن مكنونات نفسه تجاه والدته الراحلة وليأتي عنوان المعرض تحية لروحها،

وأكد أن هذا المعرض ضمّ عدداً من لوحات أمه الراحلة تامار الحموي كونها كانت فنانة تشكيلية أيضاً وكانت ترسم بالأسلوب التعبيري واتسمت لوحاتها بالعفوية والعمق فكانت له الأثر الذي افتخر به.

واعتبر أن كلّ الأمهات هن أمه فلم يغب التعبير الإجلالي للأم في بقية اللوحات، وبيّن أنه اعتاد في لوحاته الأسلوب الزيتي والتطرق فيها لمدرستين من مدارس الفن التشكيلي “الواقعي التصويري والتعبيري المحدّث”. وأوضح الجندي أن زملاءه الفنانين في تجمع “فنانو سلمية المتحدون” ساهم كلّ واحد فيهم بعمل أو عملين من أجل الإضاءة على المناسبة العظيمة التي تعتبر وطناً بأكمله وهي الأم.

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