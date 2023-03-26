مقتل أكثر من 3000 مسلّح منذ بدء العمليات العسكرية في الصومال

26-مارس-2023

مقديشو – سانا:

أعلنت الحكومة الصومالية مقتل 3000 مسلح من حركة الشباب المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي منذ بدء العمليات العسكرية التي تقودها الحكومة ضد الحركة.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية “صونا” عن وزارة الدفاع قولها في بيان الليلة الماضية: إن 3000 مسلح من حركة الشباب المسلحة قتلوا، وأصيب 3700 آخرون منذ بدء العملية العسكرية التي تقوم بها الحكومة منذ ستة أشهر، كما تم تحرير نحو 70 بلدة وقرية من أيدي الحركة.

ويخوض الجيش الصومالي حرباً منذ سنوات ضد حركة الشباب المتطرفة التي تبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة مئات الأشخاص.

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26-مارس-2023

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