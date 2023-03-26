مياه دير الزور: المياه التي يتم ضخها صالحة للشرب

أعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدير الزور أن المياه التي يتم ضخها من المحطات التابعة للمؤسسة هي مياه نقية وصالحة للشرب، وضمن الحدود الطبيعية ووفق المواصفات السورية، وأن لون المياه الذي تشوبه بعض العكارة ليس مؤشراً على نقاوتها وصلاحيتها، وإنما سببه هو ارتفاع في نسبة عكارة مياه النهر.

وقد تسببت الأمطار والسيول والفيضانات التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية، والتي جرفت الكثير من الأتربة إلى مجرى النهر، بارتفاع نسبة العكارة في مياه النهر التي هي مصدر المياه الوحيد لمحطات الضخ.

وتقوم المؤسسة تقوم بالإجراءات اللازمة من خلال إضافة مادة “الشبة”، وزيادة عمليات الترسيب والترقيد والفلترة، والغسيل المستمر للفلاتر في محطات المياه بالمحافظة، لافتاً إلى أن مخابر المؤسسة تحلل من مياه النهر أكثر من مرة في اليوم لقياس نسبة العكارة التي على أساسها تضاف “الشبة” وفق الحدود المسموح بها، وتحديد ساعات الترقيد والترسيب، أو توقيف الضخ لحين الوصول إلى النقاوة المطلوبة.