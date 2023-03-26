والاس: تزويد كييف بقذائف اليورانيوم المنضّب سيؤدي لتشوهات خلقية

دبلن – باريس – سانا:

اعتبر عضو البرلمان الأوروبي عن إيرلندا مايك والاس أن قيام بريطانيا بإمداد النظام الأوكراني بقذائف اليورانيوم المنضب سيلحق أضراراً كبيرة بأجيال من الأطفال الروس والأوكرانيين.

وكتب والاس عبر “تويتر” حسب وكالة نوفوستي: “لماذا لم يدن أي من القادة الثلاثة للتحالف الإيرلندي قرار بريطانيا إرسالها ذخيرة اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا .. تدركون أن هذه المادة المشعة يمكن أن تسبب السرطانات والتشوهات الخلقية لدى الأطفال الروس والأوكرانيين على حد سواء لعدة أجيال قادمة، أم أن هذا التصرف أحد مظاهر القيم الأوروبية في العمل”.

وكانت نائب وزير الدفاع البريطاني أنابيل غولدي تعهدت الأسبوع الماضي بنقل ذخيرة اليورانيوم المنضب إلى كييف، وقالت في بيان نشر عبر موقع البرلمان البريطاني:”إلى جانب كتيبة دبابات “تشالنجر 2” التي سنمد بها أوكرانيا سنقوم بإرسال الأسلحة والذخائر التي ستتضمن القذائف المضادة للمدرعات التي تحتوي على اليورانيوم المنضب”، فيما أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين رداً على ذلك أن تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب يمكن أن يؤدي إلى مأساة عالمية سوف تؤثر على الدول الأوروبية.

من جهته، أكد زعيم حزب (الوطنيون) اليميني الفرنسي فلوريان فيليبو أن الحكومات الغربية لا تريد تحقيق السلام في أوكرانيا، وإنما تعمل لتأجيج الصراع، مشيراً إلى أن الاتفاقات بين موسكو ومينسك حول نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس منطقية.

وقال فيليبو: “الحكومات الغربية تستمر بالادعاء بأنها تريد السلام، لكن في الواقع هي مستمرة بتأجيج الصراع في أوكرانيا، ومن الضروري التوقف عن توفير الأسلحة والمساعدات المالية للسلطات الأوكرانية، لأنه كلما استمرت عمليات النقل كلما قلت فرص المفاوضات”.

وأضاف فيليبو: “أعتقد أن قرار روسيا إمداد بيلاروس بالأسلحة النووية التكتيكية رد انتقامي على قرار بريطانيا إمداد أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المنضب”، واصفاً رد الفعل الغربي على هذه الخطة بأنه أحد مظاهر الكيل بمكيالين.

وأشار فيليبو إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا هما الدولتان الوحيدتان حتى الآن اللتان استخدمتا هذا النوع من الأسلحة، مشدداً على أن تصرفاتهما غير مسؤولة، وأن هذه الأسلحة تؤثر سلباً على المدنيين الذين يتعرضون لها والعسكريين الذين يتعاملون معها وكذلك البيئة المحيطة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن موسكو سترد على تزويد الغرب للنظام الأوكراني بقذائف اليورانيوم المنضب، وأنها نشرت في بيلاروس 10 طائرات قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية.