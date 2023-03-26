 22 ألف طن من الخضار الشتوية في الحسكة

أكدت مديرية الزراعة في محافظة الحسكة أن إنتاج المساحات المزروعة بأصناف الخضار الشتوية للموسم الحالي جيد، حيث تجاوزت الكميات المنتجة والمسوقة في أسواقها 22 ألف طن.

ويستمر فلاحي المحافظة بإنتاج وتسويق الخضار الشتوية في الأسواق المحلية منذ شهر تشرين الأول الماضي، حيث وفرت المساحات المزروعة بمختلف أصناف الخضار جزءاً كبيراً من حاجة الأهالي من هذه المواد الغذائية.

كذلك فإن المديرية ستقر خطة زراعة محاصيل الخضار الصيفية الفرعية في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي مطلع الشهر القادم، ليبدأ بعدها الفلاحون بالتحضيرات اللازمة لزراعة هذه المحاصيل التي يبدأ إنتاجها عادة مع مطلع شهر حزيران القادم، وينتهي مع نهاية شهر أيلول.