85 طالباً في معرض للاختراع والابتكار بحلب

حلب – معن الغادري

بمشاركة نحو 85 من طلاب وطالبات مرحلة التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي أقامت كنيسة الأرمن البروتستانت في سورية معرضها العلمي 2023 بنسخته السادسة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية التربية وفرع الطلائع بحلب.

ويهدف المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام والمقام في صالة الكنيسة إلى تشجيع البحث العلمي وزرع بذور الإبداع والتميز لدى الجيل الناشىء.

ويضم المعرض نحو 38 اختراعاً وابتكاراً في مجمل القطاعات العلمية والتكنولوجية والإلكترونية والطبية، وصناعة الريبوتات الآلية.

محمد حجازي رئيس مجلس المحافظة، أشاد بدوره بالمستوى المتقدم والمتطور للمعرض في نسخته الجديدة، مشيراً إلى رعاية هذه الكوكبة من الطلبة المبدعين، واجب وطني، لتدعيم مسيرة النمو والتطور والنهوض، منوهاً بالفكر المتقد لدى الطلبة المشاركين في المعرض، والذي من شأنه أن يؤسس لنهضة علمية حقيقية في مختلف المجالات نحن بأمس الحاجة إليها لمواجهة التحديات مستقبلاً.

وبين القس هارتييون سليميان رئيس كنيسة الأرمن البروتستانت في سورية أن ما يميز هذا المعرض في نسخته الحالية عن سابقه، كثافة المشاركة وأهمية الابتكارات وإبداعات التلاميذ في مجال التكنلوجي والتقنيات الحديثة، والتي تواكب تطورات العصر في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن هذا الكم والنوع في المشاريع العلمية المعروضة، دلالة واضحة على أن الجيل الناشىء، قادر على صناعة المستقبل، وهو ما نعول عليه راهناً ومستقبلاً، خاصة في مثل هذه الظروف الصعبة التي نمر بها، إذ تستدعي الحاجة إلى احتضان هذا الجيل ورعاية وتنمية موهبته وإبداعاته، لتشكل ركيزة في عملية البناء والنهوض، مبيناً أن الكنيسة ومن منطلق أدبياتها وأهدافها، وبالتعاون مع الجهات المعنية والتربوية، ستقدم كل الدعم لهذه الكوكبة المبدعة لمواصلة مسيرتها العلمية ونجاحاتها، وبما يخدم المجتمع والوطن الوطن عموماً.

يشار إلى أن إقامة المعرض هو تحدي بعد وقوع الزلزال وتحويل أغلب المشاريع لمحاكاة الواقع.

وتناول الطلاب المشاركين في المعرض والبالغ عددهم /90/ طالباً في /38/ مشروع علمي مختلف الابتكارات التي من شأنها الاستثمار في الوقت الراهن والمستقبل وخاصة بعد وقوع الزلزال المدمر في بداية الشهر الماضي، لافتين إلى أن مشاركاتهم تمحورت على استخدام الذكاء في مشاريعهم /كتخطيط القلب المحاكي للإشارة القلبية، وذراع الربورت الذكية، والأبنية المقاومة للزلازل واستخدام التكنولوجية عن بعد في الأعمال الجراحية وري الأراضي أوتوماتيكياً، وتوليد الكهرباء عبر الرياح، إضافة إلى العشرات من المشاريع المميزة/.

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