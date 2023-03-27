استمرار الأمطار يبشر بموسم جيد بالحسكة

27-مارس-2023

الحسكة – اسماعيل مطر

أدى استمرار الهطولات المطرية إلى تحسن واقع المحاصيل الزراعية ولاسيما الزراعات الشتوية ومنها محصولي القمح والشعير.

وأوضح مدير الزراعة المهندس علي خلوف الجاسم أن الزراعات الشتوية البعلية قد تجاوزت مرحلة الخطر وأصبحت داخل الإنتاج الزراعي وخصوصاً مساحات موسم الشعير إذ تجاوزت النسبة 80%.

وأشار مدير الزراعة إلى تعرض الموسم خلال فترة البذار والإنبات إلى موجة صقيع وانحباس الأمطار لمدة تجاوزت الـ35 يوماً مما أدى إلى تلف 20% من البذار، مبيناً أن محصول الشعير يحتاج إلى زخة مطرية خلال شهر نيسان ويكون المحصول قد اكتمل نموه وأصبح جاهزاً للحصاد في وقته خلال شهر أيار القادم.

 

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27-مارس-2023

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